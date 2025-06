Playoff Basket Serie A1: la Virtus Bologna batte Brescia 75-65 e si porta sul 2-0 nella serie finale

Virtus Segafredo Bologna fb

FRANCESCO LOIACONO - La Virtus Bologna conquista anche gara 2 della finale scudetto di Serie A1 superando il Brescia con il punteggio di 75-65 alla Segafredo Arena, portandosi così sul 2-0 nella serie. La formazione emiliana conferma solidità e organizzazione, tenendo testa a una Brescia combattiva ma meno efficace nei momenti decisivi del match.

Nel primo quarto è una tripla di Tornike Shengelia a firmare il primo allungo Virtus sul 9-6. Il quarto si chiude con un leggero vantaggio per i padroni di casa grazie a un canestro di Diouf che fissa il punteggio sul 22-21.

Nel secondo quarto sale in cattedra Zizic, che porta la Virtus sul 29-25, mentre Daniel Hackett sigilla la prima metà di gara con un canestro che vale il 39-32. La Virtus mostra maggiore incisività, pur con Brescia sempre pronta a rientrare.

Dopo la pausa lunga, Alessandro Pajola firma il +13 (53-40), ma i lombardi reagiscono e chiudono il terzo quarto riducendo il distacco a -7 (58-51), grazie soprattutto a un ispirato Burnell.

Nell’ultimo periodo, però, è ancora Hackett a fare la differenza, segnando il canestro del 73-61 che indirizza definitivamente la partita. Il punto esclamativo lo mette Akele, che sigla il 75-65 finale.

Tra i migliori in campo per Bologna, Shengelia con 15 punti e Taylor con 13, mentre per Brescia spicca Burnell autore di 21 punti, seguito da Bilan con 10.

La serie si sposta ora a Brescia: gara 3 è in programma martedì 17 giugno alle ore 20:30. Gli uomini di coach Banchi avranno la prima occasione per chiudere i conti e cucirsi lo scudetto sul petto, mentre la Germani dovrà giocarsi il tutto per tutto per riaprire la serie.