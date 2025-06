Puglia: Lega, tre importanti eventi con Vannacci

Il giorno successivo, giovedì 26 giugno, ci sposteremo a Foggia per un evento che inizierà alle 10:00 nell’Altro Cinema Cicolella in Via Duomo 11, nella zona della Cattedrale, ex Sala Dante. Qui Roberto Vannacci dialogherà con cittadini e militanti della Lega insieme a Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega e e ai parlamentari Rossano Sasso e Roberto Marti. A moderare l’incontro sarà il direttore Piero Paciello, ingresso libero.

Il primo appuntamento si terrà a Bari mercoledì 25 giugno alle ore 17:30 nell’Hotel Terranobile in Via Bitritto 101. Durante questo incontro interverranno il consigliere comunale Giuseppe Carrieri, il consigliere regionale Fabio Romito, il deputato Rossano Sasso e il senatore Roberto Marti, segretario regionale Lega Puglia. Sarà un momento aperto a tutti per discutere temi di grande rilevanza nazionale e regionale, con un focus particolare sulle necessità dei cittadini pugliesi.Lo stesso giorno il secondo evento, che si terrà a San Marco in Lamis alle ore 20:30 in Piazza Madonna delle Grazie. In questa occasione, Vannacci sarà intervistato da Enzo Magistà, direttore di TG Norba. Ad arricchire la serata ci saranno gli interventi di Roberto Marti, presidente della commissione Cultura al Senato, Rossano Sasso, capogruppo Lega in commissione Cultura alla Camera dei Deputati, e Napoleone Cera, consigliere regionale in Puglia.