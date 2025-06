Paura in mare a Marina di Novaglie: sub disperso ritrovato in buone condizioni dalla Guardia Costiera

Attimi di tensione nella tarda mattinata di lunedì 23 giugno lungo la costa adriatica del Salento, dove un pescatore subacqueo di 49 anni, originario di Torino e in vacanza in zona, è stato dato per disperso in mare dai suoi compagni durante un’immersione a Marina di Novaglie.

L’uomo si era immerso per un’attività di pesca subacquea, ma intorno alle 12:30 è stato perso di vista dagli altri sub presenti con lui. Dopo circa un’ora senza notizie e senza vederlo rientrare a riva, il gruppo ha allertato la Guardia Costiera, temendo il peggio.

Pronta la risposta della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli, che ha attivato immediatamente il protocollo di ricerca e soccorso. Sul posto è stata inviata la motovedetta SAR CP 825, partita da Santa Maria di Leuca, per perlustrare il tratto di mare dove si temeva potesse trovarsi il disperso.

Fortunatamente, intorno alle 14:15, l’uomo è stato avvistato circa 2 chilometri a nord dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. Raggiunto e identificato, è stato trovato in buono stato di salute, cosciente e senza necessità di cure mediche. Subito dopo è stato riaccompagnato in sicurezza a riva.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine, ma rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme sull’importanza della prudenza in mare. La Capitaneria di Porto di Gallipoli, al termine dell’operazione, ha rinnovato l’invito a tutti i bagnanti e appassionati di attività subacquee a non sottovalutare mai i rischi, segnalare sempre la propria posizione, evitare immersioni in solitaria e consultare le previsioni meteo-marine prima di ogni uscita.