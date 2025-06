Regione Puglia, Forza Italia accoglie Antonio Raone: “Con il suo ingresso siamo sempre più forti”

BARI – Il Gruppo regionale di Forza Italia dà il benvenuto ad, nuovo consigliere regionale che da oggi entra ufficialmente a far parte della squadra degli “azzurri” in Consiglio regionale.

«Diamo il nostro benvenuto nel Gruppo di Forza Italia al consigliere regionale Antonio Raone. Con il suo ingresso in Consiglio regionale, il Gruppo degli azzurri arriva a sei componenti e il nostro partito conferma il suo crescente appeal nel panorama politico pugliese. Buon lavoro a noi!». Così si legge in una nota diffusa dai consiglieri regionali del partito.

L’ingresso di Raone rafforza ulteriormente la presenza degli azzurri a livello istituzionale e testimonia, secondo Forza Italia, la vitalità e l’attrattività del progetto politico liberale e moderato che il partito continua a promuovere sul territorio.

Raone, già attivo in ambito politico e amministrativo, contribuirà con la sua esperienza al lavoro del gruppo in Consiglio e alle battaglie politiche che Forza Italia intende portare avanti in Puglia.