Grottaglie, Fsp Polizia al fianco dei due agenti indagati: “Solidarietà e sostegno concreto”

– Una delegazione del sindacato, guidata dal segretario provincialee dal segretario regionale, si è riunita questa mattina davanti alper esprimere “vicinanza e solidarietà” ai due agenti attualmente indagati per, in relazione alla morte di, 59 anni, deceduto durante un conflitto a fuoco giovedì scorso. L’uomo è ritenuto il responsabile dell’omicidio del, avvenuto poche ore prima.

Il presidio, pacifico e simbolico, ha voluto manifestare sostegno morale ma anche promuovere due raccolte fondi ufficiali destinate a coprire le spese legali e peritali che i due agenti dovranno sostenere.

«Una delle raccolte fondi – spiegano dal sindacato – è stata attivata dai colleghi della Questura di Taranto e ha già raccolto circa 1.600 euro. La seconda, avviata da amici e familiari, ha raggiunto una somma di 5.800 euro. I due fondi saranno cumulati per aiutare gli agenti, e qualsiasi eccedenza sarà devoluta alle due figlie gemelle e alla moglie del brigadiere Legrottaglie».

Il sindacato sottolinea l’importanza di tutelare i servitori dello Stato anche nei momenti più delicati della loro attività, ribadendo la fiducia nella magistratura e nella ricostruzione completa dei fatti. «I nostri colleghi meritano il massimo rispetto e supporto – ha dichiarato Gioia – per aver agito in un contesto drammatico in cui era in gioco la vita stessa. Restiamo uniti, nella legalità e nella solidarietà».