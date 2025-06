Serie A, il Lecce punta su Gaetano Oristanio del Venezia: in arrivo una trattativa

FRANCESCO LOIACONO - Ilha messo gli occhi su, centrocampista classe 2002 del, autore di una stagione positiva in Serie B con. Cresciuto nelle giovanili dell’, ha maturato esperienze anche con il, l’e le Nazionali giovanili italiane (U20 e U21).

Nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile tecnico Pantaleo Corvino incontreranno i dirigenti veneti per trattare un possibile acquisto o prestito. Oristanio rappresenterebbe un valido rinforzo per il centrocampo di Eusebio Di Francesco, in vista dell’obiettivo salvezza nella prossima stagione di Serie A.