Serie A: Lecce punta all’attaccante portoghese Dany Mota Carvalho

- Il Lecce ha messo nel mirino l’attaccante portoghese Dany Mota Carvalho, reduce da una stagione in Serie A con il Monza. Quest’anno Mota Carvalho ha giocato 31 partite con la maglia dei brianzoli, realizzando 5 gol. Il suo contratto con il Monza scadrà il 30 giugno e, dopo la retrocessione del club in Serie B, non verrà rinnovato.

Nel corso della sua carriera, Mota Carvalho ha vestito le maglie di diverse squadre: Monza, Juventus Under 23, Virtus Entella, Sassuolo Under 20, Titus Petange, Entella Under 19, CS Petange e CS Petange Under 19. Ha inoltre collezionato 16 presenze da titolare con la Nazionale Under 21 del Portogallo.

Nei prossimi giorni il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, insieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, avvieranno i contatti con il giocatore per trattare un possibile acquisto a titolo definitivo. L’arrivo di Mota Carvalho rappresenterebbe un rinforzo importante per l’attacco salentino, che nel prossimo campionato di Serie A punterà con forza a conquistare la salvezza.