“Suoni d’Umbra”: il Gargano si fa sinfonia tra natura e arte

Fondamentale è anche la collaborazione con l’associazione culturale Pervinca, Comunità Laudato Si’ - Gargano Nord e gli Amici della fotografia “Passione”, realtà che arricchiscono la manifestazione di nuove prospettive artistiche e culturali.



Il sostegno istituzionale dei Comuni di Vico del Gargano e Rodi Garganico conferma la volontà delle amministrazioni di patrocinare un’iniziativa che celebra il connubio tra musica e natura incontaminata. Determinante è il supporto accordato dalla Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia durante la presidenza del professor Aldo Ligustro e del direttore artistico Carmen Battiante.



Oltre ai concerti, la rassegna propone una mostra itinerante degli Amici della Fotografia “Passione”, dedicata al rapporto tra uomo e natura, e una serie di escursioni e presentazioni curate dalla dottoressa Ida D’Errico, esperta delle meraviglie del Parco del Gargano. Ogni evento sarà preceduto da un’introduzione alla vegetazione circostante e da percorsi guidati verso il luogo del concerto.



Dal punto di vista musicale, i quattro appuntamenti esploreranno il dialogo tra musica colta e tradizioni popolari, con artisti di straordinario talento. Il pubblico potrà immergersi nella bellezza del paesaggio e lasciarsi avvolgere dalle suggestioni di una mostra fotografica dedicata a umanità, pace e infinito.

Il primo concerto è fissato per l’8 giugno al Villaggio Baia Calenella. La giornata inizierà alle 11 con un'escursione che condurrà il pubblico attraverso i suggestivi paesaggi della Baia, permettendo di immergersi completamente nella natura prima del concerto.



A seguire, protagonista sarà il Quartetto di Saxofoni O.W.N., un ensemble di grande talento composto da Michele De Crescentis (sax soprano), Giorgia De Santis (sax contralto), Irene Iannone (sax tenore) e Matteo Vecera (sax baritono). Il loro programma musicale attraverserà la musica colta nel suo dialogo con le tradizioni popolari, offrendo un’esperienza sonora unica nel cuore del Gargano.

Gli altri appuntamenti si terranno il 22 giugno in Foresta Umbra – Sentiero verso Fonte Sfilzi con il Duo Eos, il 28 giugno a Rodi Garganico – Piazza Garibaldi (nei pressi del Pino d’Aleppo – U Zappin) con il concerto “Sogno o son’ desto” e il 29 giugno a Vico del Gargano – Parco della Rimembranza, Convento di Santa Maria degli Angeli, con il Coro Armonie di Ischitella e il Quintetto d’Archi “Melos Ensemble”.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Al pubblico è richiesto solo di accomodarsi su stuoie e asciugamani.

