Torna a Bisceglie il “Borgo delle Meraviglie”: spazi gratuiti per gli artigiani nel cuore del centro storico

BISCEGLIE - Dal, il centro storico disi trasformerà in uno scenario incantato fatto di luci, arte e tradizione con il ritorno del, l’atteso appuntamento estivo ormai divenuto una vera e propria istituzione cittadina.

La manifestazione, promossa con il supporto di Confcommercio Bisceglie, offrirà spazi espositivi gratuiti riservati agli artigiani, che potranno esporre e vendere le proprie creazioni all’interno di un percorso suggestivo, immerso nell’identità autentica del territorio.

Gli artigiani interessati a partecipare potranno presentare domanda entro il 4 luglio 2025, inviando una mail a borgodellemeraviglie@gmail.com oppure recandosi di persona presso la sede di Confcommercio in via Cap. F. Gentile n. 13.

L’iniziativa, pensata per valorizzare il centro storico e promuovere i talenti locali, si snoderà attraverso un ricco calendario di eventi: laboratori artistici per tutte le età, serate dedicate all’arte e alla cultura, racconti sulla storia locale, esposizioni di artigianato, momenti enogastronomici e spettacoli in vernacolo.

“Il Borgo delle Meraviglie” sarà molto più di una fiera o di un evento: sarà un’immersione in un universo di emozioni, tradizione e bellezza, un invito a riscoprire la città attraverso le sue radici e la creatività dei suoi abitanti.