Tragedia sfiorata sulla SS16 a Polignano: camion sfonda il guardrail e si ribalta

– Tragedia sfiorata all’alba di oggi lungo la, nei pressi di Polignano, dove unha improvvisamente, precipitando giù dalla carreggiata e

Solo il caso ha evitato una strage: nessun veicolo transitava sull’altra carreggiata al momento dell’incidente. L’impatto avrebbe potuto coinvolgere altri mezzi, con conseguenze ben più gravi.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’autista rimasto incastrato tra le lamiere della cabina. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Le operazioni di rimozione del mezzo pesante si preannunciano complesse e prolungate. Al momento, per motivi di sicurezza, è stato chiuso l’intero tratto della statale interessato dall’incidente, con ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.