Taylor Fritz trionfa a Stoccarda: battuto Zverev in finale sull’erba

Sul verde tedesco, Fritz ha mostrato tutto il suo repertorio, a partire da un servizio estremamente solido e preciso che gli ha permesso di controllare il primo set. Nel secondo parziale, grande equilibrio fino al 6-6: decisivo il tie-break, dove l’americano ha fatto la differenza con un efficace rovescio e colpi da fondo campo veloci e profondi, chiudendo la sfida con autorità.

Per Fritz si tratta del primo titolo del 2025, un successo che arriva in un momento cruciale della stagione sull’erba. Il cammino del tennista statunitense è stato impeccabile anche in semifinale, dove ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6. Nell’altra semifinale, Zverev aveva avuto la meglio su Ben Shelton, battendolo con un doppio 7-6 in una partita combattuta punto su punto.

La stagione sull’erba ora entra nel vivo: sia Fritz che Zverev proseguiranno la preparazione nei prossimi tornei di Halle, Queen’s e, naturalmente, Wimbledon, il prestigioso appuntamento londinese che li vedrà protagonisti a caccia di gloria.