Tricase, tragedia sulla litoranea: motociclista perde la vita in un incidente, automobilista in fuga

TRICASE – Un tragico incidente ha scosso questa mattina la litoranea che collega Tricase Porto alla marina di Andrano, nel cuore del Salento. A perdere la vita è stato Antonio Pecoraro, 62 anni, originario di Taurisano, appassionato motociclista che stava percorrendo la suggestiva strada costiera in sella alla sua Ducati.

Il dramma si è consumato intorno alle 9:00, in prossimità di una curva particolarmente stretta e pericolosa, in un tratto in cui la carreggiata si restringe. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica, Pecoraro si sarebbe scontrato con lo specchietto laterale di una Volkswagen Golf che proveniva dalla direzione opposta. L’urto, anche se apparentemente non devastante, è stato sufficiente a fargli perdere il controllo del mezzo: il motociclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, finendo rovinosamente a terra. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo a causa del forte impatto.

A rendere ancora più drammatica la vicenda è il comportamento dell’automobilista coinvolto nell’incidente: anziché fermarsi a prestare soccorso, l'uomo alla guida della Golf ha proseguito la marcia, facendo perdere le proprie tracce. Un gesto che potrebbe aggravare la sua posizione qualora venisse identificato, configurando anche l'accusa di omissione di soccorso, reato punito severamente dalla legge.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno effettuato i rilievi tecnici e raccolto le prime testimonianze. In queste ore sono in corso controlli incrociati sulle telecamere di sorveglianza lungo il tratto costiero e nei centri abitati vicini, per cercare di risalire alla targa del veicolo coinvolto e rintracciarne il conducente.

Il tratto della litoranea dove è avvenuto l’incidente è noto per essere tanto panoramico quanto insidioso, specie nei fine settimana quando è molto trafficato da motociclisti e automobilisti in cerca di relax vista mare. Non è la prima volta che si verificano episodi simili, e quanto accaduto oggi riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale in zona.

L’intera comunità di Taurisano è sotto shock per la perdita di Antonio Pecoraro, descritto da chi lo conosceva come un uomo riservato ma cordiale, amante delle due ruote e delle passeggiate sul litorale. “Era un motociclista esperto, non uno sprovveduto – racconta un amico –. Il suo sogno era godersi la pensione con lunghe escursioni in moto”.

Nel frattempo, le autorità invitano chiunque abbia assistito all'incidente o abbia notato movimenti sospetti sulla litoranea questa mattina a farsi avanti e fornire informazioni utili alle indagini. L’obiettivo è chiaro: identificare quanto prima il responsabile e fare piena luce su una tragedia che ha strappato alla vita un uomo amato e rispettato.