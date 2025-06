Vertenza Bariblu di Triggiano: siglato in Regione l’accordo per la ricollocazione dei 48 lavoratori ex Carrefour

TRIGGIANO – Si chiude con un esito positivo la complessa vertenza occupazionale del centro commerciale, dopo la chiusura dell’ipermercatoavvenuta nel 2024.coinvolti sono stati ufficialmentegrazie a un accordo siglato il 12 giugno in Regione Puglia.

A darne l’annuncio sono l’assessora regionale alle Crisi industriali Serena Triggiani e il presidente della task force Occupazione Leo Caroli, che hanno sottolineato la portata “straordinaria” del risultato.

“Siamo decisamente soddisfatti – ha dichiarato Triggiani – perché per la prima volta tutti i lavoratori coinvolti in una chiusura sono stati ricollocati senza eccezioni. È una vittoria per il lavoro, i diritti, la dignità. Questo dimostra che, con impegno e dialogo, è possibile costruire soluzioni concrete anche nelle crisi più delicate”.

La Regione, attraverso il Sepac (Servizio Politiche Attive per l’Occupazione), ha seguito fin da subito la vicenda, attivando tavoli con le parti datoriali, sindacali e istituzionali. L’accordo prevede la ricollocazione parziale da parte di Apulia Distribuzione, attuale detentrice del marchio Carrefour, e in gran parte dal gruppo Maiora, che subentrerà nella gestione della superficie commerciale e assorbirà 30 delle 48 unità lavorative.

“Questo è un risultato di squadra – ha aggiunto Caroli – frutto di una sinergia tra istituzioni, aziende e sindacati. Ringrazio in particolare Maiora e Blu Apulia per aver dimostrato responsabilità sociale e attenzione verso i lavoratori. Difendere l’impresa significa anche tutelare chi ci lavora dentro ogni giorno”.

Grande soddisfazione anche da parte dei sindacati, che hanno partecipato attivamente ai tavoli di mediazione, contribuendo a un accordo che viene definito “esemplare” per la sua capacità di coniugare sostenibilità d’impresa e tutela occupazionale.

Un segnale per il futuro

La chiusura dell’ipermercato Carrefour a Triggiano aveva destato forte preoccupazione sul piano occupazionale e sociale, coinvolgendo decine di famiglie. Oggi, con la sigla dell’accordo in Regione, si scrive la parola fine a una vertenza delicata, che diventa anche un modello di gestione delle crisi aziendali a livello territoriale.

Il nuovo percorso lavorativo per i 48 ex dipendenti di Bariblu si apre ora sotto il segno della continuità e della speranza, con l’auspicio che questo modello venga replicato in altre situazioni simili.