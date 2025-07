Milano, cinese arrestato per spionaggio sui vaccini Covid

MILANO - Un cittadino cinese è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa, dove era appena arrivato, in esecuzione di un mandato Usa. L'uomo è coinvolto in un'inchiesta dell'Fbi perché accusato di far parte di un team di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio nel 2020, su vaccini anti-Covid in produzione all'Università del Texas.

Dalle informazioni fornite dalla sua famiglia, l'uomo sarebbe un tecnico di un'azienda informatica.