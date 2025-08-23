Brindisi, la Rassegna del Chiostro si avvia alla conclusione con un viaggio nella Divina Commedia

BRINDISI - La Rassegna del Chiostro prosegue il suo percorso culturale avvicinandosi agli ultimi appuntamenti in programma. Domenica 24 agosto alle ore 19.30, nel suggestivo Cortile del Duomo di Brindisi, sarà presentato un incontro dedicato alla, opera senza tempo che continua a parlare all’animo umano attraverso secoli e generazioni.

Il libro, al centro dell’iniziativa, viene proposto come un viaggio per chi affronta l’oscurità interiore, per chi cerca la luce della verità e non si arrende alla disperazione, nella convinzione che ogni vita abbia uno scopo. Un invito, come per Dante, a lasciarsi guidare da una forza capace di orientare e trasformare l’esistenza.

Gli autori dell’opera sono Mimmo Belvito e Domenico Modista.

Belvito, nato a Monopoli nel 1974, è sacerdote dal 2005 e laureato in Lettere Moderne. Da sempre impegnato nell’accompagnamento spirituale di giovani e famiglie, ha pubblicato diversi volumi, tra cui Il guado dello Iabbok (2003) e Con Maria verso il Monte (2023).

Modista, nato a Martina Franca nel 1995, è un filologo classico con un profondo interesse per la cultura medievale. Oltre all’attività di ricerca e collaborazione con riviste letterarie, dedica tempo al volontariato, in particolare nel Movimento Vincenziano, con un impegno sociale che arricchisce il suo percorso intellettuale.

La serata sarà arricchita dalle esposizioni pittoriche tematiche a cura di Anna Guitti.

L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Brindisi, della Parrocchia della Visitazione di San Giovanni Battista nella Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi e di Cantine Botrugno.

Un appuntamento che unisce letteratura, arte e spiritualità, nel segno di un festival che continua a proporre esperienze di cultura e riflessione per la comunità.