Tricase: "La Pace Disarmata e Disarmante", di Zavattaro, presentazione a Palazzo Gallone

TRICASE - La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali conclude le sue serate estive culturali, di formazione e divulgative, proponendo per il 3 settembre 2025 con inizio alle ore 20.00, presso l’Atrio di Palazzo Gallone in Tricase (Lecce), un incontro per presentare l’ultimo libro scritto da Fabio Zavattaro, giornalista e già vaticanista RAI, dal titolo “La Pace Disarmata e Disarmante – Papa Leone XIV la vita e le scelte”.Questa sarà anche l’occasione per continuare ancora una riflessione sulla Pace e per incominciare a conoscere più da vicino il nuovo Pontefice, Leone XIV.Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Tricase, Antonio De Donno, dialogherà con l’autore Gianpiero Pisanello, giornalista e direttore artistico del Salento Book Festival.Concluderà l’incontro mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca.L’incontro ha il Patrocinio della Città di Tricase.