Tricase: "La Pace Disarmata e Disarmante", di Zavattaro, presentazione a Palazzo Gallone
Questa sarà anche l’occasione per continuare ancora una riflessione sulla Pace e per incominciare a conoscere più da vicino il nuovo Pontefice, Leone XIV.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Tricase, Antonio De Donno, dialogherà con l’autore Gianpiero Pisanello, giornalista e direttore artistico del Salento Book Festival.
Concluderà l’incontro mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca.
L’incontro ha il Patrocinio della Città di Tricase.
