Brindisi Performing Arts Festival 2025: circo, danza e teatro d’autore in tutta la provincia

– Dalprende il via la, l’evento itinerante dedicato alle arti performative ideato e organizzato da, con la direzione artistica del coreografo. Il festival, noto per la sua vocazione sociale e culturale, porta sul territorio provinciale spettacoli di, in piazze, carceri e strutture sanitarie, con l’obiettivo di abbattere stereotipi, favorire l’inclusione e stimolare riflessione e partecipazione.

La Summer Edition toccherà diversi comuni della provincia di Brindisi, tra cui Mesagne, Casa Circondariale di Brindisi, REMS di Carovigno, Carovigno, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna ed Erchie. La rassegna si articola in spettacoli per tutti i pubblici, gratuiti o a pagamento con prevendita online, alternando circo contemporaneo, teatro fisico, danza e performance sociali.

Il festival apre a Mesagne, in Piazza Orsini del Balzo, il 24 agosto alle 21:30 con due spettacoli imperdibili. Il primo, Balls Don’t Lie di Alessandro Maida del MagdaClan CircO, porta il pubblico in un viaggio visionario tra acrobazie poetiche e fragili equilibri, con un personaggio a metà tra uomo e scarabeo stercorario che danza in un mondo fatto di sfere e palloni. A seguire va in scena Le Vamp Le Vamp Le Vamp, produzione tutta al femminile con Morgana Morandi, Christina Lancione e Valeria Piampiano, uno show ironico e provocatorio che sfida stereotipi attraverso hula hoop, roue cyr e verticali.

Il 25 agosto gli stessi spettacoli varcheranno le mura della Casa Circondariale di Brindisi, regalando agli ospiti della struttura una giornata di arte e leggerezza. Il 26 agosto, sempre a Mesagne, sarà il turno dei Dekru, il quartetto di mimi ucraini con lo spettacolo Anime leggere, una sequenza poetica di quadri in cui il solo linguaggio del corpo trasforma la scena in un caleidoscopio di emozioni, dall’amore alle piccole assurdità quotidiane.

Dal 28 agosto prende il via la sezione teatrale. Una Nit - Un clown che non sa come si muore, di e con Riccardo Forneris, sotto la regia di Carlo Mô, sarà presentato il 28 e 29 agosto, raccontando l’avventura di un clown smarrito di fronte all’idea della morte, tra malinconia e ombrelli sospesi. Il 30 agosto il Castello Dentice di Frasso a Carovigno ospiterà Lo Spettacolo del Cuore, performance multimediale a carattere scientifico di Davide Terranova, cardiologo e divulgatore, che spiega il funzionamento del cuore e l’importanza della prevenzione attraverso teatro e performance. Il 31 agosto, in Piazza Ducale a Erchie, andrà in scena Amleto Take Away, opera di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, monologo intenso e ironico sul tormento shakespeariano intrecciato alla vita di un artista non vedente.

Il 5 settembre, a San Pietro Vernotico, arriveranno i Psycodrummers, ensemble di 11 percussionisti che utilizzano strumenti autoprodotti realizzati con materiali di scarto industriale. La loro performance fonde ritmi tribali, elettronica e costumi LED, creando uno spettacolo travolgente che ha conquistato palchi internazionali e festival europei.

La chiusura della Summer Edition è prevista il 17 settembre presso la Casa Circondariale di Brindisi con due spettacoli gratuiti riservati ai detenuti: Il Filo Rosso, spettacolo di danza urbana di STUDIO 19 - MEGACREW ispirato alla leggenda orientale del filo rosso del destino, e Lady Up, performance politica e poetica di Vito Alfarano e Marcello Biscosi, in cui una bio queen guida una compagnia mista di danzatori professionisti e detenuti, celebrando l’arte come spazio di libertà e riscatto. La giornata si concluderà con uno stage di Hip Hop aperto a tutti gli ospiti della struttura.

Il BPA Festival conferma ancora una volta la sua natura di festival diffuso e inclusivo, promuovendo spettacolo dal vivo e progetti di alto valore civile. L’iniziativa coinvolge comuni, istituzioni carcerarie e strutture sanitarie, con il contributo dei Comuni di Carovigno, Erchie, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e San Pietro Vernotico, del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Tutte le informazioni su eventi e prevendite sono disponibili su www.brindisiperformingarts.com e sulle pagine social ufficiali del BPA Festival.