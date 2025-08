Il Galà del Giullare chiude il Festival 2025 con una serata di emozioni, arte e inclusione

Tra i premiati della XVII edizione ci saranno:



Alice Pasini, giovane atleta con sindrome di Down, impegnata ai Mondiali di Ginnastica Ritmica in Turchia, simbolo di forza e determinazione;

Regivan Ganeshamoorthy, atleta paralimpico e volto noto della trasmissione RAI “O anche No”, reduce dalla partecipazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024;

Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza, ballerine che hanno emozionato il pubblico a Italia’s Got Talent con la loro arte e il loro coraggio;

Yuri Tuci, attore autistico protagonista del film “La vita da grandi”, ispirato alla storia dei fratelli Tercon e vincitore del Nastro d’Argento 2025;

Enrico Balestra, giovane con disturbo dello spettro autistico coinvolto nel progetto Talents Lab, azienda che costruisce rampe inclusive con i mattoncini LEGO;

Damiano Marini e Sebastiano Rizzardi, fondatori del laboratorio Talents Lab a Padova, dove l’autismo si trasforma in valore, competenze e opportunità di lavoro;

Il team di AbracaDown, che fonde magia e sindrome di Down in uno spettacolo capace di trasmettere energia, leggerezza e messaggi importanti.



Ad accompagnare la serata dal punto di vista musicale saranno i Ladri di Carrozzelle, storica rock band romana composta da musicisti con disabilità, che da anni porta in giro per l’Italia un messaggio di libertà, ironia e autodeterminazione.



Il Galà ospiterà anche momenti di spettacolo e riflessione, con la partecipazione della troupe RAI della trasmissione “O anche No” e della dott.ssa Paola Severini Melograni, tra le voci più autorevoli in Italia nel racconto della disabilità e dell’inclusione.



L’intero evento sarà accessibile grazie alla presenza del servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), garantito dal Circolo ENS – Trani SP ENS BAT, e finanziato attraverso il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (D.P.C.M. 14.02.2023). Questa iniziativa rientra nel progetto U.O. Disabilità e DSA, nato dalla convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il CR ENS Puglia.



Per partecipare è necessario compilare il modulo di prenotazione disponibile a questo link:

👉 Modulo di iscrizione



Il Galà è il simbolo di tutto questo: una serata in cui le luci del palco non illuminano solo l’arte, ma anche l’umanità, la forza e la bellezza delle differenze. Un appuntamento da vivere e condividere.



