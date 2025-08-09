Sinner riparte alla grande a Cincinnati: Galán travolto in 59 minuti

janniksin Ig

CINCINNATI – Esordio senza sbavature per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo, tornato in campo dopo la parentesi di Wimbledon, ha superato con autorità il colombiano Daniel Galán in appena 59 minuti di gioco (6-1 6-1), imponendosi con un tennis solido e aggressivo.

Sul cemento dell’Ohio, Sinner ha sfoggiato il suo consueto look sobrio ma riconoscibile: calzoncini grigi, maglia color ghiaccio e il manicotto bianco, accessorio che è ormai diventato una sua cifra stilistica anche fuori dal circuito.

Il match è stato a senso unico, con l’azzurro dominante in ogni fase. L’unico momento di incertezza è arrivato nel terzo game del secondo set, quando Sinner ha sprecato cinque palle break, concedendo al rivale l’illusione di rimanere in partita. Un passaggio a vuoto immediatamente cancellato dal ritmo e dalla precisione ritrovati nei giochi successivi.

Con questa vittoria, Sinner inizia nel migliore dei modi la sua campagna americana, confermandosi tra i grandi favoriti del torneo e mantenendo il passo verso la fine della stagione sul cemento nordamericano.