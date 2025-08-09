Scontro tra moto e auto a Luogovivo: motociclista ferito
LEPORANO – Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 9 agosto in zona Luogovivo, tra Leporano e Pulsano, in provincia di Taranto.
Secondo una prima ricostruzione, una moto si è scontrata con un’auto che stava uscendo da un residence. Nell’impatto il motociclista ha riportato la frattura della gamba destra.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale.
La Polizia Locale di Leporano ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.
Il traffico nella zona ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli incidentati.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto