Scontro tra moto e auto a Luogovivo: motociclista ferito

LEPORANO – Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 9 agosto in zona Luogovivo, tra Leporano e Pulsano, in provincia di Taranto.

Secondo una prima ricostruzione, una moto si è scontrata con un’auto che stava uscendo da un residence. Nell’impatto il motociclista ha riportato la frattura della gamba destra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale.

La Polizia Locale di Leporano ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli incidentati.