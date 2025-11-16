Putignano, tragico incidente sulla SS172: un morto e cinque feriti

PUTIGNANO – Una tragedia ha scosso la comunità di Putignano nella serata di domenica 16 novembre, nella. Un uomo ha perso la vita in unavvenuto sulla, coinvolgendo unae una, per cause ancora in corso di accertamento.

Oltre alla vittima, altre cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità e sono state soccorse dalle ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre eventuali persone intrappolate nei veicoli e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A causa dell’impatto, la circolazione sulla strada è rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area.

Le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità e accertare le cause dello schianto.