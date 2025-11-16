Taranto, gambizzazione a Tramontone: ferito un uomo di 35 anni

TARANTO – Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 16 novembre a Tramontone, borgata di Taranto, dove un uomo di 35 anni,, è stato gambizzato in via Mediterraneo attorno alle 15 mentre si trovava in sella alla propria moto, in una piazzetta vicina alla sede dell’ASL.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, ma solo uno ha raggiunto la vittima. Cassese, già noto alle forze dell’ordine, è stato subito trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’agguato sono intervenute immediatamente diverse pattuglie dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto, coordinate dal Luogotenente Luigino Di Campli, Comandante della Stazione di Talsano, insieme al raggruppamento investigazioni scientifiche, per i rilievi e la verifica di eventuali telecamere di videosorveglianza.

Gli inquirenti stanno valutando diverse piste per chiarire il movente e la dinamica dell’accaduto, mentre la comunità locale resta sotto shock per l’episodio di violenza avvenuto in pieno giorno.