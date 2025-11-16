Mondiali 2026, l’Italia chiude il girone con una sconfitta: Norvegia corsara a San Siro
MILANO - L’Italia conclude il suo percorso nei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 con una sconfitta pesante. A San Siro, la nazionale azzurra viene battuta dalla Norvegia per 4-1, subendo una rimonta che condanna gli uomini di Gattuso a dover passare per i playoff per sperare nella qualificazione.
La partita si apre con un gol iniziale dell’Italia, ma la Norvegia reagisce con grande forza. Nusa firma la prima rete del ribaltamento, mentre Haaland entra prepotentemente in scena con una doppietta che mette in seria difficoltà la difesa azzurra. Il gol di Strand Larsen chiude i conti, consegnando ai norvegesi la vittoria e l’aritmetica qualificazione ai Mondiali del 2026.
Con questo risultato, l’Italia chiude al secondo posto nel gruppo I, una posizione che non garantisce l’accesso diretto alla fase finale. Gli azzurri dovranno ora affrontare i playoff per continuare a coltivare il sogno mondiale.
La sconfitta di San Siro lascia dunque l’Italia davanti a un bivio delicato: confermare il proprio valore nelle partite decisive dei playoff per conquistare un posto nella rassegna iridata.