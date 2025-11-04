Trinitapoli: al via i lavori di installazione delle luminarie natalizie

TRINITAPOLI - Sono ufficialmente iniziati i lavori di installazione delle luminarie natalizie che, come ogni anno, contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e accogliente nelle vie e nelle piazze del Comune di Trinitapoli.

L’intervento è promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Francesco di Feo, di concerto con il Vice Sindaco Cosimo Damiano Muoio, Assessore alle Manutenzioni, e con l’Assessore Giovanni Landriscina, titolare della delega agli Eventi e Spettacolo, nell’ambito delle attività di preparazione alle festività natalizie.

Le squadre operative hanno già avviato l’installazione delle decorazioni luminose nelle principali arterie del centro cittadino e, nei prossimi giorni, i lavori proseguiranno anche nelle frazioni e nelle aree periferiche.

L’obiettivo è completare l’allestimento entro la fine del mese, così da poter procedere all’accensione ufficiale delle luminarie in occasione dell’avvio delle manifestazioni natalizie.

«Stiamo lavorando – ha dichiarato il Sindaco Francesco di Feo – per offrire ai cittadini e ai visitatori un’atmosfera natalizia che unisca tradizione, bellezza e spirito di condivisione».

«Le luminarie – ha aggiunto il Vice Sindaco Cosimo Damiano Muoio – rappresentano un segno di calore e di comunità, un modo per rendere ancora più bello e accogliente il nostro paese durante il periodo delle feste».



