Locorotondo: Candle Harmony Concert con sinfonie natalizie
LOCOROTONDO – Mercoledì 17 dicembre alle ore 20.00, nella Chiesa nuova di Contrada San Marco, si terrà il Candle Harmony Concert, un appuntamento musicale dedicato al Natale.
Il concerto proporrà sinfonie natalizie eseguite da un quartetto d’archi, creando un’atmosfera suggestiva e intima tra le luci e le architetture della chiesa.
I posti sono gratuiti e disponibili fino ad esaurimento. Una occasione speciale per vivere la magia delle festività attraverso la musica dal vivo nel cuore di Locorotondo.
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi musica