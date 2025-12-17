Un Paese x Due: Natale a Locorotondo, tutte le informazioni su eventi e iniziative

LOCOROTONDO – Il borgo di Locorotondo si prepara a vivere la magia del Natale con un fitto calendario di eventi e iniziative per tutta la famiglia. Per conoscere nel dettaglio la programmazione, la logistica, la viabilità, i parcheggi e le risposte alle domande più frequenti, è possibile consultare la pagina dedicata: https://linktr.ee/unpaesexdue_

Le luminarie del centro storico saranno accese tutte le sere dall’imbrunire, creando un’atmosfera unica tra le vie e le piazze del paese. Tra le attività previste: mercatini natalizi, presepi viventi, la casa di Babbo Natale, eventi gratuiti in piazza e nelle contrade, oltre ad animazione e spettacoli direttamente on site.

Per aggiornamenti costanti su tutte le iniziative, è possibile seguire lo stesso link o consultare le pagine social dedicate. Un’occasione speciale per vivere il Natale tra tradizione, cultura e divertimento nel cuore della Valle d’Itria.