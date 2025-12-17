Biblioteca di Comunità “Gino Angiulli”: ad Alberobello il Natale è condivisione, partecipazione e comunità

ALBEROBELLO – La Biblioteca di Comunità “Gino Angiulli” di Alberobello, inaugurata lo scorso maggio, si prepara a vivere gli ultimi appuntamenti del calendario di dicembre nel segno dello spirito natalizio, il momento più autentico per riscoprirsi parte attiva di una comunità che si incontra, condivide e costruisce relazioni.

«La Biblioteca di Comunità rappresenta uno dei luoghi più significativi del nostro vivere insieme – dichiara il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo – soprattutto nel periodo natalizio, quando il senso di appartenenza e di condivisione assume un valore ancora più profondo. Queste iniziative raccontano una città che sceglie di prendersi cura delle persone, a partire dai più piccoli, rafforzando i legami sociali e la partecipazione».

Il primo appuntamento è in programma sabato 20 dicembre alle ore 10.30 con “Incarta & Impacchetta: doni per la comunità”. La Biblioteca diventerà punto di raccolta di regali, in particolare giochi destinati alla fascia d’età 0-18 anni, che saranno impacchettati insieme ai partecipanti, con la possibilità di individuare e scegliere i destinatari. Un gesto semplice e concreto per promuovere i valori della solidarietà e del dono.

Si prosegue martedì 23 dicembre dalle ore 17.00 con “Natale in Biblioteca… che festa!”, un invito rivolto a cittadine e cittadini di tutte le età, associazioni e realtà del territorio per celebrare il Natale con una vera festa di comunità. Un momento di incontro informale per condividere cibo, sorrisi e uno sguardo collettivo verso il futuro.

Le iniziative di fine anno si concluderanno sabato 27 dicembre dalle ore 10.30 con una mattinata dedicata ai giochi e alla tradizionale tombola, uno dei momenti più attesi delle festività natalizie, pensato per coinvolgere persone di tutte le età.

«Il calendario di dicembre della Biblioteca di Comunità – sottolinea l’assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli – è il risultato di un percorso che mette al centro la cultura come strumento di benessere, inclusione e relazione. La Biblioteca non è solo un luogo di libri, ma uno spazio vivo, aperto e accogliente, dove costruire insieme pratiche di comunità e immaginare il futuro, partendo da momenti semplici e condivisi».

La chiusura dell’anno porta con sé l’auspicio di un 2026 ricco di partecipazione, laboratori e occasioni di aggregazione per tutte le fasce d’età, nel segno di pratiche partecipative orientate alla cura e al benessere sociale attraverso la cultura.

La Biblioteca di Comunità “Gino Angiulli” si conferma così uno spazio pubblico aperto, gratuito e inclusivo, luogo di percorsi condivisi e di costruzione collettiva della comunità.