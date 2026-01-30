Addio ad Angelo Foletto, amico della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’Itria

BARI - Con grande dolore lae ilsalutano Angelo Foletto, scomparso recentemente.

Angelo è stato al nostro fianco fin dalle prime edizioni del Festival: per oltre cinquant’anni ha seguito il suo cammino con passione, rigore e uno sguardo sempre curioso e lucido. È stato un osservatore attento, un interlocutore prezioso e un amico sincero.

Le sue parole, le recensioni e i consigli hanno accompagnato la nostra storia e continueranno a essere per noi uno stimolo e una guida. La sua presenza costante ha contribuito a far crescere e consolidare la qualità e la reputazione del Festival.

Lo ricordiamo con gratitudine e commozione, onorati della sua amicizia, attraverso un’immagine tratta dal documentario di Leo Muscato L’utopia della valle (2025), omaggio ai cinquant’anni del Festival della Valle d’Itria.

La Fondazione e il Festival si stringono con affetto alla famiglia di Angelo, condividendo il dolore per una perdita che lascia un vuoto profondo ma anche un’eredità culturale e umana inestimabile.