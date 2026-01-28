Bari, al via i lavori di riqualificazione e potenziamento della pubblica illuminazione su lungomare San Girolamo e Palese

BARI – Sono iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul lungomare di San Girolamo e Palese. L’intervento, finanziato per 620mila euro nell’ambito dell’azione “Smart Lighting”, punta a migliorare sicurezza, efficienza energetica e decoro urbano lungo il waterfront cittadino.

Sul lungomare di San Girolamo saranno sostituiti 224 vecchi apparecchi con nuove lanterne a LED da 47,5 W, progettate per resistere alle condizioni ambientali delle aree costiere. I pali ammalorati saranno sostituiti con elementi in acciaio zincato e trattati per prevenire corrosione da salsedine. L’impianto integrerà un sistema avanzato di telecontrollo, che permetterà di monitorare ogni singolo apparecchio in tempo reale e di programmare interventi di manutenzione predittiva.

Nei tratti di lungomare Palese (Tenente Nicola Massaro e Ugo Lorusso), molte lanterne e pali ammalorati saranno sostituiti mantenendo il design storico, ma adottando lampade LED più efficienti e sistemi di gestione intelligente dell’illuminazione, per garantire sicurezza e fruibilità pedonale serale e notturna.

“Siamo lieti di avviare questi interventi richiesti dai residenti e dai cittadini – ha commentato l’assessore Scaramuzzi –. Gli obiettivi sono garantire sicurezza elettrica, migliorare l’efficienza luminosa, risparmio energetico, ridurre l’inquinamento luminoso e valorizzare le bellezze dei luoghi”.

I lavori, affidati al raggruppamento di imprese ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. e Mati Group S.p.A., saranno completati prima dell’inizio della stagione estiva e rientrano nel Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Azione 2.2.1.1 “Rinnovo Infrastrutture pubbliche, Illuminazione pubblica e Smart Lighting”.