Giovinazzo piange il 29enne Giuseppe Vero, morto in un tragico incidente stradale

BARI - Giovinazzo piange la perdita di, 29enne deceduto nella notte in un incidente sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo. La vittima era a bordo di un’auto che si è schiantata frontalmente contro un’altra vettura.

Giuseppe stava rientrando a casa dopo una serata a Bitonto, quando lo scontro si è rivelato fatale. L’altro conducente, un giovane di 24 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale e versa in gravi condizioni.

La vittima stava per laurearsi in ingegneria meccanica. Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio di parenti, amici e conoscenti, tutti vicini alla famiglia in questo momento di dolore.

La dinamica dell’incidente resta da chiarire. Gli agenti del commissariato di Bitonto stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul luogo dello schianto per ricostruire l’accaduto.