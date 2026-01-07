In Puglia arriva il tour di ''Basta Poco''

Prende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena insieme a un istrionico Pino Quartullo e all’irresistibile verve di Alessandra Faiella. Cinque le tappe pugliesi organizzate da Puglia Culture in collaborazione con i comuni del circuito teatrale. La prima città ad essere toccata dal tour è Fasano dove lo spettacolo andrà in scena l’8 gennaio (ore 20.30) al Teatro Kennedy. Il giorno dopo 9 gennaio (ore 20.30) ci si sposta al Teatro Monticello di Grottaglie, poi al Teatro Comunale Domenico Modugno di Aradeo il 10 gennaio (ore 21), al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari l’11 gennaio (ore 21), per finire al Teatro Rossini di Gioia del Colle il 12 gennaio (ore 21).

Palmiro, tipografo sull’orlo del fallimento, vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da alcuni anni, pur non avendone diritto. Per non pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese della quale è segretamente innamorato, le offre la convivenza garantendole vitto e alloggio. Un giorno riceve lo sfratto e l’appartamento viene assegnato ad una famiglia di origini rom; si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali, che lo vorrebbero cacciare, e neofascisti che lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche. Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado.

info: https://www.pugliaculture.it/spettacolo/basta-poco/