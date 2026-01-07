Trinitapoli: “Sacri sguardi – tra la storia e il virtuale”, al via la mostra artistica al Museo Archeologico degli Ipogei

TRINITAPOLI - Si informa la cittadinanza che sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18:30, presso il Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli (BT), in via G. Marconi 26, si terrà l’inaugurazione della mostra artistica “Sacri sguardi – tra la storia e il virtuale”.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Tautor, in collaborazione con l’Associazione Culturale no-profit Dimensions Art, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli, e nasce con l’obiettivo di offrire soprattutto ai giovani uno spazio autentico di espressione e riflessione sul tema del sacro e della spiritualità, valorizzando il Museo Archeologico degli Ipogei come luogo vivo di dialogo tra arte, memoria e contemporaneità.

Il Museo Archeologico degli Ipogei, custode dei reperti dell’antico santuario risalente all’età del Bronzo, dedicato ai culti della fertilità, della vita e della morte in connessione con la Dea Madre Terra, rappresenta un patrimonio di straordinario valore storico e culturale.

Le opere esposte esplorano i linguaggi dell’arte contemporanea, con particolare attenzione alle espressioni dell’arte digitale.

La mostra sarà visitabile fino al 10 febbraio 2026, nei consueti giorni di apertura del Museo Archeologico, con ticket diversificato secondo il tariffario vigente del Museo.

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, l’Assessore alla Cultura, Giovanni Landriscina, e tutta l’Amministrazione Comunale, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno dell’Ente verso le iniziative culturali che valorizzano il patrimonio storico e artistico della comunità.