Professional Expo: presentazione della quarta edizione





BARI - Giovedì 8 gennaio al The Nicolaus Hotel di Bari, a partire dalle 10, sarà presentata la quarta edizione di “Professional Expo”, evento fieristico dedicato ai settori della fotografia, del video, dell’audio, della grafica e della stampa, organizzato da Rocco e Marco Solimine, nel quale importanti aziende di settore provenienti da tutta Italia, con i loro brand internazionali, esporranno i loro prodotti e le proprie attività e presenteranno le ultime innovazione tecnologiche.“Durante questo incontro – spiega Rocco Solimine – presenteremo la quarta edizione della nostra fiera, diventata ormai un appuntamento fisso nel panorama regionale e non solo, che abbraccia professionisti, amatori, appassionati e semplici curiosi”.Professional Expo si terrà sabato 17 e domenica 18 gennaio e ha come obiettivo principale quello di rispondere a un mercato sempre in continua evoluzione. Si rivolge non solo ai professionisti del settore, ma anche agli appassionati di fotografia come luogo di crescita, riunendo il mondo della fotografia classica e digitale, ma non solo, sotto lo stesso tetto, in un’area espositiva di oltre 2.000 metri quadrati.Durante la presentazione sarà illustrato il calendario della due giorni, un ricco programma di iniziative e attività dedicate all’approfondimento di diversi ambiti della fotografia, dell’audio, del video, della grafica e della stampa. Accanto all’area espositiva, è previsto un fitto palinsesto di momenti formativi: workshop, sessioni tematiche, incontri e laboratori offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare in modo approfondito numerose tematiche e confrontarsi con professionisti del settore.“Quest’anno ci saranno anche tanti ospiti, anche di caratura nazionale – aggiunge Solimine – che parleranno e approfondiranno vari argomenti, dalla fotografia al video, dalla post-produzione alla gestione del flusso di lavoro, dal marketing al digital marketing”.: 3495269727: 10.00