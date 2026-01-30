Riqualificazione di via Manzoni: da lunedì 2 febbraio inizio allestimento del cantiere tra piazza Garibaldi e via Calefati

BARI - Prosegue il progetto di: daprenderà il via l’allestimento dell’area di cantiere sui due isolati compresi tra, dove saranno recuperate le basole originali per la realizzazione della nuova pavimentazione.

Per consentire le lavorazioni, sarà istituito un divieto di sosta e fermata e la chiusura al transito dei due isolati fino al 30 giugno.

Sul primo isolato di via Manzoni (tra corso Italia e via Rossani) è stata completata la posa delle basole nella fascia centrale, ora riaperta ai pedoni. Le operazioni si concentrano sulle fasce laterali, ex marciapiedi, che saranno portate a quota unica. L’area diventerà “zona 10”, con un’ansa pedonale vicino alla scuola Manzari Buonvino.

Sul secondo isolato (via Rossani – via Crisanzio) prosegue la posa delle nuove pavimentazioni. Sul terzo isolato (tra via Crisanzio e via Garruba), da lunedì 2 febbraio, inizierà la posa dei plinti per la pubblica illuminazione; contestualmente prenderanno avvio anche i lavori di pavimentazione, non appena l’ente gestore dei sottoservizi avrà completato le proprie operazioni. In parallelo partirà lo spostamento dei cavi della rete Open Fiber, con divieto di sosta e restringimento di carreggiata, dalle 8 alle 17, fino al termine delle lavorazioni agli incroci con via Garruba e via Crisanzio.

Il quarto isolato (via Garruba – via Nicolai) è interessato alla realizzazione del “tappeto” centrale decorato, delle fasce laterali in basole scure e alla piantumazione di nuove alberature.

Il progetto complessivo prevede che i tre isolati tra via Crisanzio, via Rossani e corso Italia diventino zona 10 con basole di pietra lavica. I due isolati a partire da piazza Garibaldi saranno pedonali e lastricati con le basole recuperate, mentre i due isolati successivi tra via Calefati, via Putignani e via Principe Amedeo saranno anch’essi zona 10 e rivestiti con basole nuove in pietra lavica. I quattro isolati tra via Principe Amedeo, via Dante, via Nicolai, via Garruba e via Crisanzio saranno pedonali e lastricati con basole nuove di pietra lavica e calcarea, formando motivi architettonici ispirati alle trame tessili, richiamo alla storica vocazione della strada.

Al termine dei lavori, il transito sarà comunque consentito ai veicoli di soccorso, al carico e scarico merci delle attività commerciali e ai mezzi diretti alle autorimesse.

Il cronoprogramma, finanziato con fondi PNRR, prevede la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026.

Per informazioni sui cantieri è attivo il call center comunale, al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì (9-13 e 14-17) e il sabato (9-13).