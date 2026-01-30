Riqualificazione di via Manzoni: da lunedì 2 febbraio inizio allestimento del cantiere tra piazza Garibaldi e via Calefati
BARI - Prosegue il progetto di restyling di via Manzoni: da lunedì 2 febbraio prenderà il via l’allestimento dell’area di cantiere sui due isolati compresi tra piazza Garibaldi e via Calefati, dove saranno recuperate le basole originali per la realizzazione della nuova pavimentazione.
Per consentire le lavorazioni, sarà istituito un divieto di sosta e fermata e la chiusura al transito dei due isolati fino al 30 giugno.
Sul primo isolato di via Manzoni (tra corso Italia e via Rossani) è stata completata la posa delle basole nella fascia centrale, ora riaperta ai pedoni. Le operazioni si concentrano sulle fasce laterali, ex marciapiedi, che saranno portate a quota unica. L’area diventerà “zona 10”, con un’ansa pedonale vicino alla scuola Manzari Buonvino.
Sul secondo isolato (via Rossani – via Crisanzio) prosegue la posa delle nuove pavimentazioni. Sul terzo isolato (tra via Crisanzio e via Garruba), da lunedì 2 febbraio, inizierà la posa dei plinti per la pubblica illuminazione; contestualmente prenderanno avvio anche i lavori di pavimentazione, non appena l’ente gestore dei sottoservizi avrà completato le proprie operazioni. In parallelo partirà lo spostamento dei cavi della rete Open Fiber, con divieto di sosta e restringimento di carreggiata, dalle 8 alle 17, fino al termine delle lavorazioni agli incroci con via Garruba e via Crisanzio.
Il quarto isolato (via Garruba – via Nicolai) è interessato alla realizzazione del “tappeto” centrale decorato, delle fasce laterali in basole scure e alla piantumazione di nuove alberature.
Il progetto complessivo prevede che i tre isolati tra via Crisanzio, via Rossani e corso Italia diventino zona 10 con basole di pietra lavica. I due isolati a partire da piazza Garibaldi saranno pedonali e lastricati con le basole recuperate, mentre i due isolati successivi tra via Calefati, via Putignani e via Principe Amedeo saranno anch’essi zona 10 e rivestiti con basole nuove in pietra lavica. I quattro isolati tra via Principe Amedeo, via Dante, via Nicolai, via Garruba e via Crisanzio saranno pedonali e lastricati con basole nuove di pietra lavica e calcarea, formando motivi architettonici ispirati alle trame tessili, richiamo alla storica vocazione della strada.
Al termine dei lavori, il transito sarà comunque consentito ai veicoli di soccorso, al carico e scarico merci delle attività commerciali e ai mezzi diretti alle autorimesse.
Il cronoprogramma, finanziato con fondi PNRR, prevede la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026.
Per informazioni sui cantieri è attivo il call center comunale, al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì (9-13 e 14-17) e il sabato (9-13).