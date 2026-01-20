Santa Rita, proseguono i lavori di riqualificazione urbana nel PINQuA: nuovi spazi per socialità, sport e famiglie

BARI - Nell’ambito del PINQuA Santa Rita, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione urbana, affidati a Cobar e finanziati con 15 milioni di euro. Il programma prevede interventi in diversi ambiti, tra cui mobilità sostenibile, nuovi spazi pubblici, parchi attrezzati, centri per l’infanzia e centri di educazione ambientale.

Ieri l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori, accompagnato dalla presidente del IV Municipio Maria Chiara Addabbo e dai consiglieri municipali. L’occasione ha permesso anche di incontrare i residenti e aggiornarli sul cronoprogramma dei cantieri. “I lavori procedono speditamente e abbiamo completato circa il 65% delle lavorazioni previste – ha spiegato Scaramuzzi –. Dove possibile, anticiperemo la riapertura delle aree già pronte, rendendole fruibili da subito. Questo programma cambierà la storia del quartiere, creando nuovi spazi di socialità, sport e aggregazione, percorsi di mobilità lenta per pedoni e ciclisti, aree verdi, alberature e un grande parco.”

Tra le novità più significative, nell’ambito della mobilità sostenibile, è in fase di realizzazione una nuova area a parcheggio green su Strada Lama del Duca, con 60 stalli a disposizione dei residenti, della Parrocchia di Santa Rita e del parco attrezzato a ridosso della cava di Maso. Il parcheggio occuperà circa 2.880 metri quadri, comprensivi dei marciapiedi limitrofi. A fine mese saranno completati l’asfaltatura, la piantumazione di essenze arboree e arbustive e l’installazione dei lampioni autoalimentati a pannelli fotovoltaici.

Durante il sopralluogo, Scaramuzzi ha visitato anche la futura area fitness, con zone giochi e campetti di calcio e basket, che sorgeranno al posto dell’attuale parcheggio della chiesa. La strada adiacente alla Parrocchia sarà riservata ai pedoni, ma sarà garantito un accesso sicuro per mezzi di manutenzione. La viabilità sarà completata dalla nuova pista ciclabile, collegata a quella esistente in Contrada Ferrigni, integrando armonicamente i nuovi spazi realizzati.

Tra gli interventi previsti, il nuovo centro per l’infanzia sarà un edificio a un piano per 60 bambini, con spazi didattici, aree per il riposo, servizi igienici, cucina, ambienti per il personale e un’ampia area esterna sicura di 514 metri quadri. L’edificio sarà realizzato con soluzioni costruttive sostenibili, ventilazione meccanica controllata, climatizzazione, illuminazione a basso consumo e impianto fotovoltaico.

Il centro di educazione ambientale sorgerà all’interno del parco attrezzato, con moduli collegati da spazi serventi vetrati e un grande elemento di copertura unificatore. Anche qui sono previste ampie zone d’ombra e spazi esterni di pertinenza.

Infine, il parco attrezzato di via Cascia nascerà sull’area dell’ex Mercato, demolito per le cattive condizioni strutturali. L’intervento prevede percorsi in pavimentazione drenante, nuove aree verdi, piantumazione di alberature e arbusti, arredi e una massicciata per la sosta delle auto. Sarà inoltre realizzato un impianto di irrigazione per la cura delle aree esistenti e di quelle di nuova creazione.