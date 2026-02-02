Al PalaBarTino l’esibizione di Pierluigi Falotico, in arte Peter Fool

BARI - Venerdì 6 febbraio, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposta l’esibizione di Pierluigi Falotico che offrirà una performance elegante e divertente, carica di rock e blues, per una serata fatta di musica ed emozioni.Pierluigi Falotico, conosciuto anche come Peter Fool, è un musicista, compositore e sound designer pugliese con una forte inclinazione verso la musica cinematica, il blues e la sperimentazione.Grande amante della chitarra (che suona da quando aveva undici anni), nel tempo ha sviluppato uno stile personale che fonde tecnica, emozione e narrazione, oltre a competenze anche nel mixaggio e nel mastering di brani, inclusi spot pubblicitari e audiolibri. È stato speaker ed editor per la radio indipendente Bari Rock City. Falotico ha affinato le sue competenze musicali studiando chitarra moderna e approfondendo il mondo della produzione audio. Le sue influenze spaziano dal blues tradizionale americano alla musica da film, passando per il rock alternativo e le sonorità ambient.Sul palco del PalaBarTino Falotico si esibirà in voce e chitarra, con una performance dal vivo che si presenterà come un viaggio musicale, proponendo un’esperienza autentica e coinvolgente, intensa e viscerale, mescolando blues, sonorità moderne e storytelling sonoro. Falotico non è infatti solo un musicista, ma un vero e proprio narratore sonoro: ogni sua nota racconta una storia, ogni pausa è un respiro condiviso con il pubblico, in un mix di composizioni personali e omaggi ai grandi del blues.Peter Fool, vero e proprio “one man band”, porterà in scena un’energia che va oltre la tecnica, con uno spettacolo che propone esperienze multisensoriali e dove ogni arrangiamento è pensato per evocare immagini ed emozioni. Le sue performance sono come piccoli film sonori: ogni brano è una scena, ogni accordo è un’inquadratura. Durante il live non mancheranno i classici del blues degli anni ’40 e ’50, ma neppure brani rock-blues dagli anni Sessanta in poi, sino a composizioni originali scritte da Falotico stesso.: 375685533520.30