Bari, via Manzoni verso la pedonalizzazione: da domani chiusura dei due isolati tra piazza Garibaldi e via Calefati

BARI – Prende il via la fase operativa della, con la chiusura al transito dei due isolati compresi traa partire da domani. Questa mattina, gli assessori(Cura del territorio) e(Sviluppo locale) hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, illustrando i dettagli del progetto che trasformerà la strada in un

Il progetto prevede il recupero delle antiche basole basaltiche, presenti sotto lo strato di asfalto, per pavimentare la parte centrale dei due isolati, circa 1.300 metri quadri, con una disposizione obliqua rispetto all’asse stradale. I marciapiedi, invece, saranno rifatti con basole in pietra lavica di nuova fattura, per un totale di circa 500 metri quadri, separate da una canaletta asolata per la raccolta delle acque meteoriche. Saranno inoltre piantati alberi di Schinus terebinthifolius in appositi alvaretti.

Parallelamente, proseguono i lavori sugli altri quattro isolati già interessati dal cantiere. Sul terzo isolato, tra via Crisanzio e via Garruba, si stanno posando i plinti per la pubblica illuminazione e spostando i cavi della rete Open Fiber.

“Con l’avvio del cantiere sui due isolati a ridosso di piazza Garibaldi prende sempre più forma la nuova strada pedonale – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi –. I residenti e i commercianti ci stanno accompagnando in questo cambiamento, che riscriverà la storia di via Manzoni e valorizzerà l’intero quartiere Libertà in chiave verde e moderna”.

Per seguire l’evoluzione dei lavori e accedere a informazioni sui cantieri attivi, è attivo il call center comunale al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì (9-13 e 14-17) e il sabato (9-13).