Bari, professionista accusato di tentato omicidio della madre torna libero dopo il decesso della donna

BARI – È tornato libero il professionista barese accusato di tentato omicidio per aver staccato i supporti vitali alla madre, malata terminale.

L’uomo era stato sottoposto ai domiciliari lo scorso 22 gennaio, con divieto di avvicinamento alla donna, dopo aver rifiutato l’applicazione del braccialetto elettronico. Nei giorni scorsi, la madre è deceduta.

In seguito al decesso, gli avvocati dell’uomo hanno presentato richiesta di revoca della misura cautelare, accolta dalle autorità competenti. Il pubblico ministero Isabella Ginevra non ha disposto l’autopsia, e i funerali della donna si sono già celebrati.

Al momento, il professionista non è più sottoposto a restrizioni, ma la vicenda resta sotto l’attenzione delle autorità giudiziarie per gli sviluppi legati alle indagini iniziali.