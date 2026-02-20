Bari, bilancio partecipato: approvata la bozza definitiva del regolamento unico

BARI - Il, operante nell’ambito del Coordinamento dei cinque Municipi, ha approvato all’unanimità la, frutto di un lavoro condiviso e sinergico sviluppato nei mesi scorsi.

Il nuovo regolamento introduce un quadro unitario e omogeneo per l’attuazione del Bilancio Partecipato nei cinque Municipi, superando approcci disomogenei e rafforzando la coerenza complessiva del processo. Il testo disciplina in modo puntuale le diverse fasi del percorso partecipativo, dall’informazione alla consultazione, fino alla decisione e al monitoraggio. Sono definiti anche le aree tematiche su cui i cittadini possono presentare proposte e i criteri di ammissibilità e fattibilità dei progetti, in coerenza con le competenze municipali e con la programmazione dell’ente, garantendo tempi certi e trasparenza dei risultati.

Il regolamento rafforza inoltre una visione del decentramento basata sul principio di prossimità, riconoscendo nei Municipi il livello istituzionale più vicino ai bisogni quotidiani delle comunità. In questo contesto, il Bilancio Partecipato rappresenta uno strumento concreto per tradurre la prossimità istituzionale in pratiche operative, consentendo ai Municipi di promuovere percorsi di ascolto e confronto coerenti con le specificità dei territori.

La proposta regolamentare è stata predisposta sulla base della bozza elaborata dal Tavolo tecnico intersettoriale dei cinque direttori di Municipio e recepisce gli indirizzi politici e i contributi emersi nel corso dei lavori intermunicipali.

“La definizione di questo regolamento rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio della politica comunale sulle periferie, la riduzione delle disuguaglianze territoriali e il rafforzamento dei servizi di prossimità – ha dichiarato la vicesindaca e assessora al decentramento Giovanna Iacovone –. Il decentramento amministrativo è una leva strategica per rendere l’azione pubblica più equa, vicina ai bisogni reali delle comunità e capace di valorizzare i territori. La partecipazione non è un adempimento formale, ma un processo concreto e strutturato, indispensabile per individuare attività e opere realmente rispondenti ai bisogni delle periferie e della città”.

“La bozza sarà ora sottoposta all’approvazione dei singoli Consigli municipali, con l’obiettivo di completare l’iter entro la fine di febbraio – spiegano la presidente del Municipio II e coordinatrice al decentramento Alessandra Lopez, insieme alle presidenti dei Municipi Annamaria Ferretti, Luisa Verdoscia, Maria Chiara Addabbo e Maristella Morisco –. Si tratta di un passaggio storico: per la prima volta i cinque Municipi procedono in modo unitario e coordinato nell’adozione di uno strumento regolamentare strategico. Il Bilancio Partecipato rafforza il ruolo di prossimità dei Municipi e promuove una reale corresponsabilità tra cittadini e istituzioni, chiamati a costruire insieme il futuro dei quartieri e dell’intera città”.

Il lavoro dei Municipi proseguirà anche oltre l’approvazione della bozza, consolidando la sinergia con l’amministrazione centrale e rendendo il decentramento sempre più concreto, operativo e vicino ai cittadini.