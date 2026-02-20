Erosione costiera a Torre Canne e Savelletri, il Comune di Fasano chiede interventi urgenti

SAVELLETRI DI FASANO - “La situazione tra Torre Canne e Savelletri è critica e richiede azioni immediate per preservare il nostro territorio e tutelare un tratto di costa sempre più colpito dal fenomeno erosivo”. È l’allarme lanciato dal, a seguito delle recenti mareggiate che hanno provocato danni a abitazioni private e a diverse strutture alberghiere nella frazione di Torre Canne.

Secondo l’amministrazione, il tratto di costa sabbiosa è sempre più vulnerabile e sottoposto all’aggressione continua dell’erosione, fenomeno che negli ultimi anni ha progressivamente aumentato i rischi per il litorale e le attività economiche presenti.

Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo congiunto nell’area, a cui hanno partecipato personale della Capitaneria di Porto di Brindisi, la consigliera comunale delegata alle Problematiche sull’erosione costiera, Loredana Legrottaglie, e la dirigente comunale del settore, Maria Cornacchia. Successivamente, Legrottaglie ha incontrato negli uffici della Regione Puglia a Bari l’assessore regionale al Demanio, Raffaelle Piemontese, per richiedere interventi urgenti.

“Ho sollecitato un intervento immediato della Regione Puglia, sia per chiarire alcuni aspetti del bando nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027, sia per istituire una task force regionale che acceleri ulteriori stanziamenti, considerato l’esiguo importo finora erogato – ha spiegato Legrottaglie –. La situazione è critica e richiede azioni concrete per proteggere il nostro territorio. Abbiamo già una progettazione pronta, che presenteremo ai consiglieri giovedì 26 febbraio insieme a tutti i chiarimenti tecnici richiesti”.

L’appello del Comune di Fasano evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle abitazioni, la protezione delle strutture turistiche e la salvaguardia del litorale, sempre più minacciato dall’erosione e dagli eventi climatici estremi.