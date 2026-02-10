Bari, lavori di riqualificazione e potenziamento della pubblica illuminazione sul lungomare di Palese

BARI - L’assessore alla Cura del territorio,, ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul lungomare di Palese per verificare l’andamento dei lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione nei quartieri, finanziati pernell’ambito dell’azione “Smart Lighting”.

Sul lungomare Tenente Nicola Massaro e lungomare Ugo Lorusso sono in corso le sostituzioni integrali dei sostegni e delle lanterne ammalorati dalla salsedine, per un totale di 131 elementi. I nuovi corpi illuminanti saranno della stessa tipologia storica esistente, ma dotati di lampade a LED e sistemi di controllo dell’illuminazione, per migliorare efficienza energetica e sicurezza.

Sul waterfront di San Girolamo-Fesca, i lavori, iniziati a fine gennaio, riguardano 224 elementi e prevedono l’installazione di apparecchi a LED da 47,5 W resistenti alle condizioni ambientali costiere. Gli impianti integrano un sistema avanzato di telecontrollo che consente la comunicazione bidirezionale tra ogni apparecchio e una piattaforma centralizzata, facilitando monitoraggio e manutenzione predittiva.

L’intervento comprende anche il risanamento strutturale dei sostegni mediante la sostituzione degli sbracci ammalorati con elementi in acciaio zincato e trattato, aumentando sicurezza e durata dell’infrastruttura.

«Continuiamo speditamente i due interventi tanto attesi sul lungomare di Palese e sul waterfront di San Girolamo», ha dichiarato Scaramuzzi, «che doneranno nuova luce a tratti strategici e molto frequentati del litorale, migliorando la sicurezza e preservando l’identità storica dei quartieri».

I lavori sono finanziati tramite PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e affidati al raggruppamento di imprese ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. e Mati Group S.p.a.