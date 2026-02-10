Alberobello, Consiglio Comunale approva DUP e Bilancio di previsione 2026–2028

ALBEROBELLO - Ilsi è svolto il Consiglio comunale di, dedicato all’esame e all’approvazione dei principali strumenti di pianificazione economico-finanziaria dell’Ente per il triennio: ile il

DUP 2026–2028: cinque parole chiave per il futuro della città

Il Sindaco Francesco De Carlo ha aperto il dibattito sottolineando come il DUP rappresenti non solo un adempimento tecnico, ma il quadro strategico complessivo per affrontare le sfide economiche, ambientali e organizzative della città. «Le linee programmatiche della nostra Amministrazione si fondano su cinque parole chiave: rigenerazione, visione, creatività, impegno e praticità», ha spiegato De Carlo, concetti che trovano nel DUP una concreta traduzione operativa.

Bilancio di previsione 2026–2028: numeri e priorità

L’Assessora al Bilancio Valeria Sabatelli ha illustrato il documento, redatto nel rispetto del TUEL e con un approccio prudente e realistico, coerente con il DUP e con le linee di mandato. Le entrate tributarie ammontano a € 9.027.249,17 e comprendono IMU, addizionale IRPEF, TARI e imposta di soggiorno, in aumento grazie alla crescita delle presenze turistiche. Le entrate extratributarie, pari a € 3.967.287,92, derivano principalmente dai servizi a pagamento, dai parcheggi, dalle sanzioni e dalla gestione del patrimonio comunale. I trasferimenti correnti sono stimati in € 527.226,30, mentre le entrate in conto capitale destinate alle opere pubbliche ammontano complessivamente a € 38.601.677,94.

Al netto delle anticipazioni di tesoreria e delle partite di giro, le entrate correnti disponibili si attestano a circa € 13.521.763,39 e finanziano prevalentemente spese di personale, acquisto di beni e servizi, trasferimenti, interventi a favore della comunità e interessi passivi. Particolare attenzione è riservata alle politiche sociali, con una previsione di spesa per il 2026 pari a € 934.107,14, nonché alla manutenzione del patrimonio comunale, delle scuole e delle strade, e agli investimenti per incentivare il trasporto pubblico cittadino, finanziati con € 1.599.800,00. Il bilancio conferma inoltre l’impegno nella promozione turistica e culturale, anche in vista del trentennale del riconoscimento UNESCO, e nella partecipazione attiva dei cittadini attraverso il bilancio partecipativo, per il quale sono stanziati € 40.000,00.

La spesa in conto capitale rappresenta un elemento strategico della programmazione triennale ed è destinata a investimenti strutturali e a interventi di recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Il Comune di Alberobello presenta un basso livello di indebitamento, senza contrazione di nuovi mutui, finanziando le opere del Piano Triennale esclusivamente con risorse regionali e ministeriali.

Aliquote e regolamenti aggiornati

Il Consiglio ha confermato le aliquote dell’addizionale IRPEF e dell’IMU per il 2026, assicurando continuità e stabilità fiscale per i cittadini. È stato approvato anche il nuovo Regolamento generale delle entrate, aggiornato ai principi di trasparenza, equità e semplificazione, lo schema di convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza Montedoro, e le modifiche al Regolamento per la concessione di contributi e patrocini, al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza.

Conclusioni

La seduta del 27 gennaio 2026 ha rappresentato un passaggio fondamentale per la definizione delle linee strategiche e finanziarie del Comune di Alberobello, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso gestione responsabile delle risorse pubbliche e sviluppo sostenibile del territorio.