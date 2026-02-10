LECCE – L’uso quotidiano di strumenti informatici e soluzioni di Intelligenza Artificiale negli studi professionali e nelle organizzazioni pubbliche e private è al centro del convegno “Vengo dopo il DIGEAT – L’utilizzo corretto degli strumenti IT e di IA nelle organizzazioni pubbliche e private”, in programma mercoledì 19 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 19:00, presso la Sala Teatrino dell’Ex Convitto Palmieri di Lecce.

L’evento, organizzato da Digitalaw in collaborazione con Studio Legale Lisi e ANORC, intende offrire un momento di confronto e approfondimento sulle principali sfide legate alla tutela del patrimonio aziendale, alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali. Particolare attenzione sarà rivolta ai profili giuslavoristici connessi all’uso delle nuove tecnologie e agli interventi normativi più recenti del Garante per la protezione dei dati. L’incontro, aperto al pubblico, rappresenta la prima tappa 2026 del percorso di approfondimento avviato con la prima edizione del DIGEAT Festival, svoltasi a Lecce nel novembre 2025.

Il convegno si articolerà in due momenti principali: dalle 15:00 alle 16:00 saranno svolti i saluti istituzionali con la partecipazione di autorità locali e rappresentanti degli ordini professionali, tra cui Don Antonio Bergamo, Gabriele Conte, Fabio Corvino, Franco De Lorenzi, Antonio Tommaso De Mauro, Andrea Lisi, Francesco Micelli, Valentino Nicolì, Adriana Poli Bortone e altri.

Dalle 16:00 alle 19:00 si terranno le relazioni tematiche, moderate da Andrea Lisi, con interventi di esperti in diritto informatico, protezione dei dati e cybersecurity come Enrico U. M. Cafiero, Agostino Ghiglia, Carola Caputo, Giovanni Ferorelli, Stefano Marzocchi, Antonio Ratano e Sarah Ungaro. Tra i temi in programma vi sono l’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale nei contesti lavorativi, le misure di tutela per la sicurezza informatica, la protezione dei dati personali e le implicazioni normative e giuslavoristiche legate alla digitalizzazione.

La partecipazione al convegno prevede il riconoscimento di 4 crediti formativi per gli iscritti agli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro e di 3 crediti per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.

L’iniziativa si propone di stimolare il dibattito e favorire una corretta divulgazione delle tematiche legate all’innovazione digitale, ponendosi come momento di approfondimento per professionisti, istituzioni e cittadini interessati a comprendere le sfide e le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e dagli strumenti IT nel mondo del lavoro e nelle pubbliche amministrazioni.