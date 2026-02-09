Inter, Chivu: ''Vittoria che testimonia la nostra crescita''

MILANO - Ottava vittoria consecutiva fuori casa per l'Inter che sbanca anche il MAPEI Stadium con cinque gol e porta a casa un altro clean sheet. Contro il Sassuolo decidono le reti di Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Enrique per tre punti che permettono alla squadra di Chivu di confermare il primo posto in classifica a quota 58: le parole del tecnico nerazzurro al termine del match.

“La vittoria di questa sera testimonia la nostra crescita. Abbiamo capito il momento, abbiamo subito la loro intensità e verticalità ma abbiamo tenuto botta, siamo stati in partita e siamo stati bravi a colpire nei momenti giusti. Il cinismo e la concretezza significano molto per quello che è stata la nostra crescita, questa squadra è più matura nell’adattarsi ai momenti della partita. C’è consapevolezza del lavoro che abbiamo fatto e di quello che vogliamo fare. Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo e cosa abbiamo fatto per arrivare qui, non bisogna aver paura ma avere la consapevolezza che si può migliorare. Non è semplice perché il campionato è lungo ma sappiamo che questi sono i periodi importanti. Siamo a metà maratona perché abbiamo ancora tante partite ma abbiamo la consapevolezza e l’ambizione per essere competitivi. Non siamo perfetti e anche noi possiamo essere messi in difficoltà. Consapevoli di ciò che siamo diventati e di quello che vogliamo essere, lavoriamo su tutti i punti di vista per migliorare, perché margini di crescita ci sono ancora. L’ora di Frattesi? È il momento di tutto il gruppo che lavora sodo. Che vuole essere protagonista e sostenere la causa della squadra. Abbiamo bisogno di tutta la rosa, dell’energia di tutti per mantenere un certo livello ed essere competitivi. Mancano 14 partite, ci sono tante squadre in ballo. C’è ancora da fare, da lavorare e da dimostrare. Inter-Juventus? È una partita come tutte le altre, siamo consapevoli che le aspettative sono sempre alte. Vedremo come ci presenteremo ma sicuramente con voglia, ambizione e con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto fino ad ora. ”