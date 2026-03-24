ABIO Bari, al via il corso 2026 per nuovi volontari: incontro il 30 marzo al Policlinico

BARI – Prende il via il corso di formazione 2026 promosso daper formare nuovi volontari impegnati a portare sostegno e sorrisi ai bambini ricoverati. Il primo incontro informativo si terrà lunedì 30 marzo, dalle 16 alle 18, presso l’Aula Asclepios del, nei pressi del CUP.

Durante l’incontro saranno illustrati il calendario del corso e le attività del volontario ABIO, permettendo ai partecipanti di valutare liberamente l’adesione al percorso formativo.

Il ruolo dei volontari

L’associazione opera nei reparti Trambusti e Neurologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, dove circa 15 volontari attivi garantiscono cinque turni settimanali. Il loro compito è accogliere i bambini, coinvolgerli in attività ludiche e supportarli nell’affrontare l’esperienza del ricovero, offrendo al tempo stesso sostegno anche alle famiglie.

Il percorso formativo

Per diventare volontari è necessario seguire un corso strutturato in più fasi: un primo incontro informativo, una parte teorica dedicata alle tematiche del servizio in reparto e un tirocinio di circa sei mesi affiancati da volontari esperti. È richiesta la disponibilità a un turno fisso settimanale, oltre alla partecipazione alle attività associative.

Come partecipare

ABIO Bari invita gli interessati a registrarsi sul sito ufficiale, nella sezione “Diventa volontario”, per ricevere il calendario completo del corso.

Attiva dal 2009 e aderente alla Fondazione ABIO Italia Onlus, l’associazione opera per umanizzare l’esperienza ospedaliera, offrendo supporto emotivo a bambini, adolescenti e famiglie nei momenti più delicati del ricovero.