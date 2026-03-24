Bif&st, Margherita Buy e Domenico Procacci raccontano “La Stazione” di Sergio Rubini

BARI – Sarà, insieme al produttore, a raccontare il debutto alla regia di, che non potrà essere presente al festival per motivi di salute.

Il film La Stazione, opera prima di Rubini, viene riproposto al Bif&st a 35 anni dall’uscita, nella versione restaurata in 4K da Cinecittà, nell’ambito degli incontri dedicati al cinema.

All’epoca, il film ottenne un immediato riconoscimento da parte della critica e dei principali premi italiani e internazionali, tra cui il Nastro d’Argento, il David di Donatello, il Globo d’Oro, il Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il Premio FIPRESCI.

La trama

La storia segue Domenico, giovane capostazione di un piccolo paese, S. Marco di Lamia, intrappolato in una routine fatta di gesti ripetitivi. Una notte la sua quotidianità viene sconvolta dall’arrivo di Flavia, una donna in fuga da un uomo che vuole approfittare della sua famiglia. Costretta ad attendere il treno del mattino, la donna instaura con Domenico un rapporto sempre più confidenziale, fino all’arrivo del fidanzato deciso a riportarla con sé.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 9.30 al Teatro Petruzzelli. A moderare l’incontro sarà la giornalista Angela Prudenzi.