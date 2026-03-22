Affluenza alle urne: alle 12 ha votato il 12% in Puglia e il 9,5% in Basilicata
BARI - Alle 12, l’affluenza registrata per il referendum sulla Giustizia era del 12,12% in Puglia e del 9,48% in Basilicata. Più alta della media la partecipazione a Bari, dove aveva già votato il 15,6% degli aventi diritto.
Tra i cittadini che hanno espresso il loro voto stamattina, anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che si è recato nella scuola Rita Levi Montalcini, nel quartiere Torre a Mare, e il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, alla scuola Principessa Jolanda, nel quartiere Murat. Entrambi hanno colto l’occasione per invitare i cittadini a recarsi alle urne, definendo il referendum “un importante strumento che permette di decidere su questioni che riguardano la vita democratica del nostro Paese”.