Concerto in memoria di Rocco Brandonisio: “Memorie” al Mysterium Festival di Taranto

TARANTO - Due appuntamenti straordinari rendono omaggio al Maestro Rocco Brandonisio, clarinettista e responsabile della sezione fiati dell’ICO Magna Grecia, prematuramente scomparso meno di un anno fa. Lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026, alle 20.30, le chiese di Sant’Egidio e di San Domenico a Taranto ospiteranno il doppio evento intitolato, inserito nel programma del, rassegna dedicata a Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Maurizio Lomartire, che presenterà in prima esecuzione assoluta l’inedito “L’Amico che dorme”, scritto appositamente in memoria di Brandonisio. Ad accompagnare la direzione, il clarinettista Vincenzo Paci e la cantante Badrya Razem, per una performance che unisce musica classica e suggestioni vocali contemporanee.

Il programma dei due concerti comprenderà anche opere di grande richiamo, come il “Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622” di Wolfgang Amadeus Mozart, e brani più moderni come “Sentimental” di Leonardo Presicci, creando un dialogo tra passato e presente in omaggio al talento del Maestro scomparso.

L’evento è una produzione de Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e l’Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura. La direzione artistica è affidata al Maestro Pierfranco Semeraro in collaborazione con Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia. Tra i partner della manifestazione figurano BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Casa, Comes e Chemipul Italiana.

In una nota, l’ICO Magna Grecia ha ricordato: «Poco meno di un anno fa, il nostro amico e collega Rocco Brandonisio concludeva il suo troppo breve passaggio su questa terra. Il suo ricordo non ha mai smesso di accompagnare la nostra orchestra, a cui aveva infaticabilmente dedicato la sua straordinaria arte. A lui è dedicato questo concerto, un’occasione per testimoniare affetto e riconoscenza».

L’ingresso agli eventi è su prenotazione gratuita tramite Eventbrite, mentre i biglietti online possono essere acquistati su Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Le Corti di Taras in via Ciro Giovinazzi 28 a Taranto (telefono 392.9199935) o visitare il sito orchestramagnagrecia.it.

Un’occasione unica per ricordare un artista di grande talento, celebrando la sua eredità musicale attraverso due serate di emozione, bellezza e ricordo.



