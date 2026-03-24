Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia

ROMA - Andrea Delmastro ha rassegnato oggi le dimissioni irrevocabili da sottosegretario alla Giustizia. In una nota ha dichiarato: “Ho sempre combattuto la criminalità con risultati concreti. Pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato subito. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione e per rispetto del governo e del Presidente del Consiglio”.

Le dimissioni arrivano dopo giorni di pressioni politiche legate alla vicenda delle quote in una società e in un ristorante dove figurava anche Miriam Caroccia, figlia di Mauro, vicino al clan dei Senese. L’esponente di FdI era stato chiamato a chiarire la situazione soprattutto alla vigilia del referendum e del question time alla Camera, con il Movimento 5 Stelle che ha già annunciato una mozione di censura.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato: “Sono certo che Delmastro riuscirà a chiarire. Conoscendo Delmastro, posso pensare solo a qualche eccesso nella comunicazione, ma certamente non a contiguità o simpatie mafiose”.

La vicenda sarà anche oggetto dell’ufficio di presidenza della Commissione parlamentare Antimafia, convocato per lunedì 30 marzo, dove il capogruppo del Pd chiederà un’audizione di Delmastro per fare luce sugli atti collegati alla ex società del sottosegretario.