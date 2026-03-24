Meloni apprezza le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, invita Santanchè a fare lo stesso
ROMA - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere i rispettivi incarichi, ringraziandoli per il lavoro svolto con dedizione. Nella stessa nota di Palazzo Chigi, la premier ha auspicato che “sulla medesima linea di sensibilità istituzionale” anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè compia la stessa scelta.
Il messaggio arriva all’indomani delle dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, nel pieno delle tensioni politiche seguite al caso che ha coinvolto il sottosegretario alla Giustizia dopo le polemiche sui suoi rapporti con ambienti legati al clan dei Senese.